Босоногая Варум порезвилась с Ярмольником за спиной Агутина

Эстрадная дива Анжелика Варум приняла участие в программе "Вечерний Ургант" вместе с актером Леонидом Ярмольником. За кулисами шоу она очень весело проводила время с напарником.

В 2019 году Анжелика Варум приходила на передачу к Ивану Урганту вместе со знаменитым супругом Леонидом Агутиным, а в этом году ей составил компанию популярный артист Леонид Ярмольник. Во время съемок шоу певица и актер испытали очень сильные эмоции, поэтому в закулисье Анжелика Варум решила избавиться от мешающих туфель.

За сценой шоу "Вечерний Ургант" Леонид Ярмольник и его очаровательная напарница общались и получали удовольствие от юмористических речей, которые Иван Ургант транслировал в зрительный зал. Анжелика Варум так увлеклась приятным времяпровождением, что забыла надеть туфли перед тем, как выйти в люди. Этот факт смутил поклонников знаменитости и ее звездного супруга, ведь выглядели действия поп-дивы неоднозначно.

В конце концов Анжелика Варум развела сомнения и подозрения зрителей. В инстаграм-канале она разместила историю, в которой объяснила, почему решила обнажить стопы во время общения с Леонидом Ярмольником. "Смеяться, стоя на каблуках, значительно сложнее, чем петь", – выразилась певица.

Напомним, что Леонид Агутин счастлив вместе с Анжеликой Варум более 20 лет. В 2000 году после трех лет романтических отношений они поженились. В браке у артистов появилась дочь Елизавета. Она, как и звездные родители, поет и занимается музыкальным творчеством.