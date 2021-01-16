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Раскрыты сенсационные данные о годовалом сыне принца Гарри и Меган Маркл

Раскрыты сенсационные данные о годовалом сыне принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Весной этого года сыну принца Гарри и Меган Маркл исполнится два года. За все время супруги показывали своего наследника общественности всего несколько раз, но поклонники смогли сделать вывод: малыш очень похож на своего отца.
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По словам инсайдера издания Closer Weekly, сын похож на принца Гарри не только внешне, но и характером. Мальчик растет очень воспитанным. При этом Арчи, как и его отец, имеет очаровательную дерзость, которая заставляет всех смеяться.

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 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Наследник принца Гарри и Меган Маркл получает удовольствие, когда находится в центре внимания. Мальчик не капризничает, он очень смышленый и любознательный. Арчи обожает, когда ему читают книжки. Он может слушать часами.

Также правнук Елизаветы II имеет просторную игровую комнату. Несмотря на это, малыш много времени проводит на улице. Меган выступает против того, чтобы ее сын долго смотрел телевизор.

"Одна из любимых игрушек Арчи – его набор мячей. Он слишком маленький, чтобы заниматься спортом, но Гарри уже пытается научить его бить по мячу", – рассказал инсайдер.

Эти подробности можно считать сенсационными, потому что поклонники звездной четы до недавних пор практически ничего не знали о сыне принца Гарри и Меган Маркл, которые, напомним, в прошлом году переехали в США, отказавшись от королевских обязанностей, и приобрели роскошный особняк в Санта-Барбаре.

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Автор: 16 января 2021, 03:57 Источник: Closer Weekly ✓ Надежный источник
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Назван настоящий отец принца Гарри

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