Раскрыты сенсационные данные о годовалом сыне принца Гарри и Меган Маркл

По словам инсайдера издания Closer Weekly, сын похож на принца Гарри не только внешне, но и характером. Мальчик растет очень воспитанным. При этом Арчи, как и его отец, имеет очаровательную дерзость, которая заставляет всех смеяться.
Наследник принца Гарри и Меган Маркл получает удовольствие, когда находится в центре внимания. Мальчик не капризничает, он очень смышленый и любознательный. Арчи обожает, когда ему читают книжки. Он может слушать часами.
Также правнук Елизаветы II имеет просторную игровую комнату. Несмотря на это, малыш много времени проводит на улице. Меган выступает против того, чтобы ее сын долго смотрел телевизор.
"Одна из любимых игрушек Арчи – его набор мячей. Он слишком маленький, чтобы заниматься спортом, но Гарри уже пытается научить его бить по мячу", – рассказал инсайдер.
Эти подробности можно считать сенсационными, потому что поклонники звездной четы до недавних пор практически ничего не знали о сыне принца Гарри и Меган Маркл, которые, напомним, в прошлом году переехали в США, отказавшись от королевских обязанностей, и приобрели роскошный особняк в Санта-Барбаре.
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