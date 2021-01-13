"Все равно что увидеть Лох-несское чудовище": внешний вид принца Гарри ошеломил соседа

Поклонники пары выдвигают множество версий, однако теперь появился еще один занимательный комментарий на эту тему. Актер Роб Лоу является соседом семьи в Калифорнии. Недавно он стал гостем программы "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом" и рассказал, что принц Гарри радикально сменил имидж.
По словам артиста, принц живет "в миле" от него и ведет замкнутый образ жизни. "Увидеть его по соседству – все равно что увидеть Лох-несское чудовище, и я, наконец, сделал это", – поделился он. Роб сообщил, что видел Гарри за рулем автомобиля на светофоре.
"Его прическа была похожа на хвост. Мне, как случайному наблюдателю, казалось, что его волосы стали длинными и были очень туго стянуты назад. Могу только предположить, что это был "конский хвост"", – заявил актер. Ведущий не поверил ему и предположил, что он мог увидеть кого-то похожего на принца.
Однако звезда стояла на своем. "О нет, это был он. Потому что я последовал за ним до дома, чтобы посмотреть, не паркуется ли он там", – ответил Лоу.
Отметим, последний раз Гарри выходил в свет больше месяца назад.
Как президент African Parks принц принял участие в запуске нового сервиса, призванного обратить внимание людей не проблемы окружающей среды.
Тогда его прическа была совершенно привычной.
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