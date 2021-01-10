Меган Маркл и Принц Гарри сбежали от народа из-за нападок

Всеми известная чета приняла важное решение. Маркл и ее супруг настолько устали от общественной критики, что полностью отказались от ведения личных блогов. Теперь новости семейства будут появляться исключительно на сайте их фонда.

Причиной кардинальных перемен стали нерадивые хейтеры, которые ежедневно донимали звездную пару. 39-летняя голливудская актриса неоднократно заявляла, что устала от постоянно травли и неконструктивной критики.

Меган и Принц Гарри больше не планируют возвращаться в "Twitter" и "Facebook", где они публиковали личные наблюдения и совместные фотографии. Все новости из жизни пары теперь публикуются на официальной странице их благотворительного фонда.

Напомним, что от блога в "Инстаграм" Маркл и ее возлюбленный отказались еще весной прошлого года. В марте появилась последняя публикация в аккаунте королевской семьи. Супруги отметили, что бушующая пандемия коронавируса побудила их переосмыслить происходящее.

Принц и его жена искренне поблагодарили отзывчивую аудиторию. Однако они намекнули, что устали от недовольных возгласов пользователей социальных сетей. Всегда находились злостные комментаторы, раздувающие сплетни вокруг семейной жизни пары.

К слову, после снятия с себя королевских полномочий супруги не имели больше права пользоваться официальной страницей четы. Совершенно новая глава их совместной жизни началась с переезда в США и покупки недвижимости.