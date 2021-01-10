Меган Маркл и Принц Гарри сбежали от народа из-за нападок

Причиной кардинальных перемен стали нерадивые хейтеры, которые ежедневно донимали звездную пару. 39-летняя голливудская актриса неоднократно заявляла, что устала от постоянно травли и неконструктивной критики.
Меган и Принц Гарри больше не планируют возвращаться в "Twitter" и "Facebook", где они публиковали личные наблюдения и совместные фотографии. Все новости из жизни пары теперь публикуются на официальной странице их благотворительного фонда.
Напомним, что от блога в "Инстаграм" Маркл и ее возлюбленный отказались еще весной прошлого года. В марте появилась последняя публикация в аккаунте королевской семьи. Супруги отметили, что бушующая пандемия коронавируса побудила их переосмыслить происходящее.
Принц и его жена искренне поблагодарили отзывчивую аудиторию. Однако они намекнули, что устали от недовольных возгласов пользователей социальных сетей. Всегда находились злостные комментаторы, раздувающие сплетни вокруг семейной жизни пары.
К слову, после снятия с себя королевских полномочий супруги не имели больше права пользоваться официальной страницей четы. Совершенно новая глава их совместной жизни началась с переезда в США и покупки недвижимости.
Популярные темы форума
Сын мышинально анонирует, как отучить?
Надо ли пороть детей, когда другие методы не помогают.
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
Человек размножается как микроб
РСПэха затягивает меня в свои сети
Темная комната
Сын мечтает служить в израильской армии
МЧМ по хоккею. Россия-Канада 6 : 0, сухая!!!
Где купить дешёвые часы?
Люблю иногда фантазировать о разном!