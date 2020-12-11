Дарья Мороз рассказала 10-летней дочери о зависти "серой массы"

Звезда сериала "Содержанки" откровенно побеседовала с десятилетней дочерью. Дарья Мороз учит наследницу не идти на поводу у толпы.

Актриса воспитывает дочь Анну от режиссера Константина Богомолова. Анна Богомолова учится в школе при Посольстве Германии в России. Наследница Дарьи Мороз увлечена изучением иностранных языков, занимается теннисом, посещает музыкальные занятия.

В личном "Инстаграм" звезда сериала "Содержанки" сообщила, что провела с Анной воспитательную беседу. Мороз объяснила дочери то, как важно быть собой, иметь индивидуальность.

"Как важно на корню убрать этот страх сделать что-то не так как все, оставшись самим собой, а не серой массой!" - написала Дарья. Актриса уверена, что условный недруг, показывающий пальцем, просто-напросто завидует и хочет казаться круче.

Общаясь с подписчиками в комментариях Мороз призналась, что хорошо помнит свои детские страхи и комплексы. Она откровенно рассказывает дочери о прошлом опыте, о выводах, которые сделала исходя из той или иной ситуации.

Также Дарья Мороз объяснила, что имела в виду, говоря о "серой массе". "Это те, кто считает, что если ты оделся иначе чем все, например, то ты ДУРАК и не нормальный, не как все (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Который считает что есть некая "норма" и "не норма". Потому что личность и проявления ее должны принципиально уважаться, как и самость и личное мировосприятие. Сила личности именно в том, что она сохраняет себя и не думает что о ней скажут, а выражает себя сообразно своему мироощущению. Это обычно заметно и вызывает раздражение", – рассудила звезда сериала "Содержанки".