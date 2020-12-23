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Сериалы

"Ой, разврат": Мороз засветила любопытный предмет в своей спальне

Дарья Мороз. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Содержанки" удивила выбором предмета интерьера. Поклонники Дарьи Мороз не сразу поняли, что предстало перед их взором.
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Актриса устроила фотосессию в собственной спальне. Знаменитость позировала на белоснежной кровати, показывая стройные длинные ноги. Дарья Мороз была облачена в удлиненный свитер с красно-белым принтом и алые лодочки на высоких каблуках.

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 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

Получившиеся кадры звезда сериала "Содержанки" опубликовала в личном "Инстаграм". Подписчики традиционно похвалили красоту Мороз. 37-летняя Дарья, по мнению пользователей Сети, находится в потрясающей форме.

Также внимание фанатов привлекла необычная картина, висящая у изголовья кровати. Народ не сразу понял, что именно изображено на холсте. На полотне нарисованы две обнаженные женщины. Дамы, демонстрирующие гениталии, разместились на красном диване. Вид у них умиротворенный.

"Сначала подумала – миг после оргазма. Потом – стремительный сон!" – высказалась о картине одна из подписчиц. Дарья Мороз отметила, что фанатка абсолютно права – девушки на холсте задремали. По словам звезды сериала"Содержанки", она с первого взгляда влюбилась в это полотно и не смогла с ним расстаться.

"Дарья, вы гораздо круче тех двоих (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". "Ооо, какая картина, ужас", "О ужас первая мысль рожает", "что за страшные тетки на заднем плане", "Ой разврат ой ой ой", - отреагировали на картину Дарьи Мороз комментаторы.

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Автор: 23 декабря 2020, 18:10 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Вернувшаяся Дарья Мороз сразила наповал эффектным видом

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