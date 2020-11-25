"Я помню, как немного напилась": Кидман рассказала о тяжелой борьбе с комплексами

Актриса рассказала, что была подростком, у которого очень много страхов. Из-за слишком, как ей казалось, высокого роста уверенность в себе страдала каждый день ее жизни. К 13 годам рост Николь Кидман составлял уже 178 сантиметров.
Со временем актриса поняла, что все не так безнадежно, и везде можно найти свои плюсы. Так, на выпускном она отличилась: на ней было черно-белое винтажное платье-флаппер с вышивкой бисером. "Никакого тюля и пышных юбок. Я помню, как немного напилась, что бывает, вероятно, у всех людей на выпускном или другом официальном мероприятии", – вспоминает Николь.
К слову пришелся и разговор о премьере: совсем скоро выйдет кинокартина с участием звезды, имеющая то самое приятное название "Выпускной". По сюжету бродвейские звезды отправляются в небольшой город в штате Индиана. Их конечная цель – помочь девушке, которой запретили идти на выпускной бал, потому что она хотела привести туда свою девушку.
Николь Кидман уверена: картина поможет родителям взглянуть на своих детей иначе. "Важно, чтобы родители говорили своим детям, что их любят и что они в любой ситуации должны оставаться собой. Родители должны поддерживать своих детей во всем", – считает звезда.
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