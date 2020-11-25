"Я помню, как немного напилась": Кидман рассказала о тяжелой борьбе с комплексами

53-х летняя голливудская звезда – одна из самых высоких актрис во всем Голливуде. Ее рост составляет практически 180 сантиметров. На днях Кидман снялась для обложки британского Glamour и дала журналистам большое интервью о комплексах.

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