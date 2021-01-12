"Я слегла": Николь Кидман лишилась здоровья

Голливудская дива слишком сильно вживается в роли. По словам Николь Кидман из-за съемок в драмах страдает ее здоровье.

В минувшем, 2020 году на HBO вышел сериал "Отыграть назад". Картину тепло встретили зрители и похвалили критики. Главную роль в ленте исполнила актриса Николь Кидман. Знаменитость сыграла психолога, которого обвиняют в серьезном преступлении. По сюжету у героини исчезает муж, который был ее поддержкой и опорой. Персонаж Кидман остается один на один со своими бедами.

В свежем интервью Николь Кидман призналась, что съемки в сериале "Отыграть назад" сказались на ее самочувствии. Актриса слишком сильно вжилась в роль, все переживания персонажа она пропустила через себя. Каждый раз, возвращаясь домой с площадки, она испытывала недомогание и в итоге совсем расклеилась.

"Я слегла на неделю", – рассказала Кидман. Артистка отметила, что иммунитет не делает различия между актерской игрой и реальными чувствами.

По словам 53-летней Николь Кидман, ее коллеги используют специальные техники, которые не позволяют слиться с персонажем в одно целое, однако в ее случае эти методики не работают. Съемки в драматических картинах делает актрису тревожной, она не может спокойно спать ночью, а днем чувствует себя разбитой.