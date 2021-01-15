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"Дикая тревога": Клара Новикова похоронила "Ералаш" вместе с Грачевским

Борис Грачевский. Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Бориса Грачевского госпитализировали 27 декабря. Через пару дней создатель "Ералаша" был переведен в реанимацию. 11 января актер Владимир Долинский сообщил, что великий режиссер пришел в себя, и ему лучше. Накануне Борис Грачевский скончался. Близкие и друзья семьи активно выражают свои соболезнования его вдове и делятся трогательными воспоминаниями.
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Как сообщает "Пятый Канал", Клара Новикова хорошо знала Бориса Грачевского. "Не стало человека, не стало друга, а еще режиссера, у которого я снималась в "Ералаше“. Не стало человека, которого я столько лет знаю. Наверно, не станет "Ералаша", я так думаю", – поделилась мыслями артистка.

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Она сообщила, что все это это время у нее была "дикая тревога", потому что она знала о состоянии режиссера. Ей также невероятно жаль его жену, которая осталась одна с маленьким ребенком на руках.

Юмористка рассказала, что, на ее памяти, отец "Ералаша" всегда был человеком невероятно веселым. Всегда были "анекдоты и байки". "Ушел еще один человек, с которыми было так много связано, еще один. И так всё складывалось: и человек любимый появился, и маленький этот", – вздохнула артистка.

Клара Новикова объяснила, что делу его жизни у Грачевского был особый подход, так как через руки режиссера прошли несколько поколений. "Хотя многие из тех, кто снимался в Ералаше, стали потом известными актерами, цель его лаборатории была вовсе не в том, чтобы дать актерский билет в большое кино", – пояснила артистка.

По ее мнению, если бы это было так, то тележурнал бы просто обесценился. "Был бы перевалочным пунктом. Он создавал вместе с ними мифологию юношества, фактически документировал детство разных лет", – вспоминала популярная подруга Бориса Грачевского.




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Автор: 15 января 2021, 12:24 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

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