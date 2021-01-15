"Дикая тревога": Клара Новикова похоронила "Ералаш" вместе с Грачевским

Бориса Грачевского госпитализировали 27 декабря. Через пару дней создатель "Ералаша" был переведен в реанимацию. 11 января актер Владимир Долинский сообщил, что великий режиссер пришел в себя, и ему лучше. Накануне Борис Грачевский скончался. Близкие и друзья семьи активно выражают свои соболезнования его вдове и делятся трогательными воспоминаниями.



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