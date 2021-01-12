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Малышева резко высказалась о полных людях на обложках: Преступно и безответственно

Малышева резко высказалась о полных людях на обложках: Преступно и безответственно

Елена Малышева. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно журнал Соsmороlitаn представил на обложке полных женщин с лозунгом "Это здорово". Телеведущая и врач Елена Малышева выступает против пропаганды бодипозитива.
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Посмотрев на свежие обложки журнала Соsmороlitаn, ведущая программ на Первом канале "Жить здорово!" и "Здоровье" Елена Малышева заявила, что продвигать ожирение категорически нельзя, потому что это "преступно и безответственно". Доктор отметила, что полнота может привести к смерти.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

По словам Малышевой, люди, страдающие от ожирения, подвержены рестриктивной болезни легких. Также телеведущая заметила, что обложки авторитетного журнала не оценили не только медики, но и все представительницы прекрасного пола.

Авторов издания Соsmороlitаn также осудил психиатр Макс Пембертон, работающий в Национальной службе здравоохранения Великобритании. Ему досадно осознавать, что из-за бодипозитива ожирение стало личным выбором, а не проблемой здоровья. По его мнению, это не стоит почитать или уважать.

Напомним, люди, поддерживающие бодипозитив, выступают за комфортное ощущение себя даже при наличии лишнего веса и свободное самовыражение. По мнению сторонников этого движения, остальные должны принимать тела окружающих такими, какие они есть, и критика в этом случае неуместна.

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Автор: 12 января 2021, 22:06 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник

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