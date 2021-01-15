"Как же так...": Ольга Орлова раздавлена жуткой новостью

"Боря… как же так…", – лаконично написала Ольга Орлова в своем инстаграм-аккаунте. В шоке от произошедшего и фигурист Алексей Ягудин.
Он выразил свои соболезнования родным и близким создателя "Ералаша". "Боря…какой ужас", – поделился эмоциями спортсмен. Он, как и Орлова, сопроводил свою публикацию в соцсети снимком с Борисом Грачевским.
Смерть Бориса Грачевского вызвала шквал эмоций среди звезд шоу-бизнеса. Среди них – Леонид Ярмольник, Владимир Винокур, Яна Поплавская, Филипп Киркоров и многие другие.
Напомним, что 71-летний Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в одну из клиник 28 декабря. Вскоре его ввели в искусственную кому. Буквально на днях состояние режиссера улучшилось.
14 января супруга режиссера Екатерина Белоцерковская сообщила, что Борис Грачевский умер. У создателя и худрука "Ералаша" остался девятимесячный сын Филипп и восьмилетняя дочь Катя, а также еще двое взрослых наследников.
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