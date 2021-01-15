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"Похотливый старый еврей": Рынска плюнула в мертвого Грачевского

Борис Грачевский. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Журналистка холодно отнеслась к тому, что умер Борси Грачевский. Более того, Божена Рынска резко негативно высказалась о том, как режиссер вел себя с женщинами.
прочитано 1214 раз

Светская львица отдала должное таланту постановщика, поблагодарив за киножурнал "Ералаш". Она отметила, что это великий проект.

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 Божена Львовна Рынска

Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

А вот о личных качествах Бориса Грачевского она не высокого мнения. Журналистка решила рубить, как она считает, "правду-матку" и в такой трагический момент плюнула на память знаменитого режиссера.

По ее словам, Грачевский был русским Вайнштейном. Лез ко всем молодым девушкам. Лапал, мацал, домогался. Удивительно, что сотни абьюженых при его жизни заявления не делали. Типичный похотливый старый еврей при деньгах и возможностях, постоянно распускавший руки", – заявила Рынска.

Отметим, что вся страна буквально пришла в шок от известия о смерти Бориса Грачевского. Многие поклонники и звезды российского шоу-бизнеса выразили соболезнования семье умершего.

Создатель и худрук "Ералаша" скончался 14 января от коронавирусной инфекции. Ему был 71 год. О том, что он болен, стало известно 21 декабря. Спустя неделю Бориса Грачевского госпитализировали из-за ухудшения состояния. 9 января режиссера ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ, а через два дня вывели из состояния медикаментозного сна. Однако позже его опять пришлось вводить в кому.

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Автор: 15 января 2021, 11:38 Источник: Телеграм-канал "НеМалахов" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Борис Грачевский показал свой кабинет

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Не Рынске судить о других!
Гость
Ответить
о покойниках либо хорошо, либо ничего,но у меня то же мнение
ГостьЯ
Ответить
Кабаки да бабы до хорошего не доведут.
1

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