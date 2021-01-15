"Смеялись, шутили, планировали": Киркорова пришибло известием о смерти Грачевского

Какое-то время режиссер пытался лечиться дома, но в конце декабря его состояние резко ухудшилось. Две недели назад создателя "Ералаша" госпитализировали, а затем ввели в искусственную кому. Вчера появилась страшная новость: Борис Грачевский скончался в больнице.



Близкие и друзья великого кинорежиссера не могут поверить в случившееся. Он запомнился всем молодым, улыбающимся и полным сил. Многие коллеги уже выложили фотографии и дали трогательные комментарии, поблагодарив его за то хорошее, что связывало их. Полчаса назад к ним присоединился Филипп Киркоров.

Исполнитель выложил архивные кадры, на которых они с режиссером вместе работают над "Ералашем". "Мой большой друг... Боря! Ровно пол года назад мы снимали очередную серию легендарного киножурнала "Ералаш", как обычно смеялись, шутили, планировали..."(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – вспомнил артист.

Он рассказал, что его дети прошли пробы в киножурнал. "У нас как обычно были грандиозные идеи, и на 2021...Всегда с юной душой! Всегда с улыбкой! Для всех – часть детства! Светлая память, Гений! Глубокие соболезнования Катюше...", – подписал Киркоров.

Поклонники поддержали своего кумира и присоединились к его теплым словам. "Вообще всегда молодой, позитивный, жить и жить ещё. Целая эпоха ушла", "Очень жаль. Жаль, что и его журнал уже не будет прежним. Так как его автор, его гений ушёл. Человек этот без короны. Самый простой человек из народа. Милый, добрый и отзывчивый", "Куда же вы все уходите?", "Очень горько......ощущать потерю.....детства больше нет.....", "Большая утрата и так неожиданно, просто кошмар.... Не верится", – вздыхали они.

