Что убило Грачевского: названа причина смерти

Известно, что режиссер заразился злосчастным Covid-19 в декабре прошлого года. До конца месяца он лечился дома. Друг создателя легендарной программы рассказал о последних днях Бориса Грачевского.
Он сообщил, что поначалу ничто не предвещало беды. Однако его домашнее лечение привело к тому, что накануне главного праздника страны режиссеру стало тяжело дышать. Было принято решение госпитализировать Бориса.
"Бориса отвезли в 52 больницу на Октябрьском поле, где у него было диагностировано 75 процентов поражение лёгких. Врачи сразу взяли звёздного пациента под особый контроль, отправили его в реанимацию", – рассказал приятель режиссера. Он подчеркнул, что в последние дни состояние оценивали как "стабильно тяжелое". К ИВЛ Грачевский тогда подключен не был, но состояние ухудшалось.
Через некоторое время врачи ввели создателя "Ералаша" в медикаментозную кому, как ранее Надежду Бабкину. Однако его не спасло и это. "Впрочем, у Бори слабее здоровье. Три года назад он поборол рак кожи, который в своё время развился из-за родинки на ноге", – рассуждал друг покойного.
В то время режиссер перенес непростые операции и химиотерапию. "Но мало кто знает, что в прошлом году болезнь снова дала о себе знать, и Боря, благодаря поддержке своей молодой жены Кати, смог победить эту заразу", – поделился приятель Грачевского. Он подчеркнул, что режиссеру не удалось победить лишь коронавирус. "Врачи говорят, что Бориса убил лишний вес. Мол, людям с лишним весом сложнее бороться с ковидом", – завершил он.
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