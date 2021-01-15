Что убило Грачевского: названа причина смерти

Вчера вечером появилась крайне печальная для всех россиян новость: на 72-ом году жизни скончался руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский. Он вырастил на программе целые поколения людей, а многие знакомые описывали его как человека невероятно теплого и позитивного.



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