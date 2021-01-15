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"Ты жив": раздавленная смертью Грачевского молодая вдова почернела от горя

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Две недели назад создателя любимой всеми телепрограммы "Ералаш" Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом. Самочувствие режиссера ухудшилось, его ввели в медикаментозную кому. Накануне в СМИ появилась крайне печальная новость: Борис Юрьевич скончался на 72-ом году жизни.
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Молодая вдова режиссера Екатерина Белоцерковская не может поверить в происходящее. Вчера вечером она выложила доброе фото супруга: он смотрит в камеру и очень тепло улыбается. В следующей "истории" в "Инстаграм" ночью она написала трогательный текст на темном фоне. "Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что???" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – высказалась Екатерина. Известно, что они с мужем были очень близки, поэтому ей приходится крайне непросто.

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Последняя публикация Белоцерковской в ленте социальной сети выложена около двух недель назад. На фото они с Борисом Грачевским сидят обнявшись и пьют красное вино в одном из европейских ресторанов. "Мы с тобой прошли многие испытания...Пройдём и это!Я люблю тебя!Мы одно целое!Все хорошо!!!" – писала она тогда, надеясь на лучшее.

За последние десять часов этот пост стал "местом", куда приходят поклонники, чтобы высказать свои самые искренние соболезнования, поблагодарить Бориса и поддержать вдову режиссера. Он собирает все больше и больше комментариев.

"Мои искренние соболезнования. Борис Юрьевич – человек-эпоха. Очень жаль, что болезнь оказалась сильнее", "Я вырос на ералаше, были кассеты как помню.... спасибо тебе за улыбки которые ты подарил в детстве!!!! Там за пределами земли ждут нас лучшие миры, хочется в это верить... а если нет то очень страшно терять таких людей", "Держитесь! У вас малыш совсем. Поэтому держитесь. Искренне соболезную", – комментируют неравнодушные пользователи.

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Автор: 15 января 2021, 09:28 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Борис Грачевский показал свой кабинет

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Соболезнования родным и близким. Дни ру,а где традиционная статья с заголовком «Родные делят наследство Бориса Грачевского»? У вас же она всегда готова,только фамилию поменять.
1

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