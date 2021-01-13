Шепелев избавляется от памяти Фриске ради денег

Об апартаментах на Красной Пресне звезда мечтала давно. Когда она смогла позволить себе купить заветную квартиру в элитной новостройке, то трепетно разрабатывала дизайн и выбирала мебель.
После смерти певицы ее семья ничего там не трогала. Родители и сестра Жанны Фриске старались сохранить ощущение, как будто артистка просто куда-то ненадолго вышла.
Однако бывшему возлюбленному знаменитости не до сантиментов. По данным СМИ, Дмитрий Шепелев намерен продать 1/3 часть жилплощади – ее унаследовал их общий с Жанной Фриске ребенок. Дмитрий же является законным представителем семилетнего Платона, поэтому вправе распоряжаться его долей по своему усмотрению.
Отметим, что стоимость трети этой квартиры достигает порядка 15 миллионов рублей. Остальные 2/3 апартаментов находятся во владении родителей скончавшейся певицы. ушедшей знаменитости – Владимира и Ольги Фриске. Они выступают категорически против сделки с имуществом малолетнего внука и уже направили иск в Хамовнический суд, в котором просят запретить подобное отчуждение.
Шоумен же вместе со своей невестой Екатериной Тулуповой недавно приобрели новые роскошные апартаменты в центре столицы. А в декабре, Дмитрий Шепелев с избранницей и детьми уже перевозили вещи.
Напомним, телеведущий до сих пор запрещает родителям Жанны Фриске видеться с внуком. Из-за этого и по другим причинам между Дмитрием Шепелевым и семьей исполнительницы довольно плохие отношения.
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