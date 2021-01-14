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"Фу, мерзость!": Шепелеву плюнули в лицо после скандала с наследством Фриске

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно в Сети появилась новость о том, что Дмитрий Шепелев намерен продать долю квартиры несовершеннолетнего сына Платона, которая досталась ему после смерти певицы Жанны Фриске. На просторах Интернета вспыхнул настоящий конфликт.
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Считается, что элитное жилье исполнительница приобрела задолго до встречи с журналистом. По словам близкого друга покойной Влада Лисовца, Жанна делала квартиру под себя, все тщательно подбирала. Он уверен: все дело в непорядочности Дмитрия Шепелева.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Участвует в противостоянии и отец Фриске. Он заявил, что не пустит никого в квартиру, пока Платону не исполнится 18 лет. Владимир считает, что отец использует сына, так как ему не нужно ничего, кроме денег звезды.

Казалось бы, на этом все громкие высказывания в СМИ пока закончились, но в игру вступили комментаторы. Под каждой статьей, освещающей ситуацию, оставлено большое количество громких мнений. Серьезная критика Дмитрия Шепелева не обошла стороной и сайт "Дни.ру".

Несмотря на то, что некоторые уверены, что Дмитрий не может совершить подобный поступок даже по закону, большинство пользователей настроены крайне негативно. "Шепелев боится, вдруг ребёнок скоро подрастет и всё узнает, тогда Шепелеву будет совсем плохо по деньгам", "То, что Шепелев – подонок, известно каждому здравомыслящему человеку. За Платона он так ухватился исключительно ради денег", "До чего же мерзкий тип!", "Шепелев– подонок, жил с Фриске ради своей раскрутки", "Мутный Шепя все краше и краше", "Это чмо из лихих 90-х", – возмущались читатели портала.

Некоторые предпочли обратиться к самому ведущему. Один гость был настолько поражен новостью, что заявил, что готов плюнуть Шепелеву в лицо: "Дмитрий, плюю вам в лицо за этот бесчестный поступок! Фу, мерзость!".

Заявленные намерения Шепелева настолько не пришлись по душе пользователям, что они отправились в его "Инстаграм" и начали осыпать его гневными мнениями под последним постом о продуктивности. "Не человек который поступает так, пытаясь продать то что не принадлежит ему. Просто не человек, и надо чтобы это сказывалось на его рейтинге", – осудила его одна женщина. "Доля в квартире – это сына, а не Ваша, Дмитрий!!! Так пусть он и распоряжается ею при достижении определенного возраста", "Вам не стыдно осквернять память Жанны? И лишать ребёнка памяти о маме? Это его доля в квартире", –писали люди.

Напомним, сам Дмитрий Шепелев пока никак не прокомментировал слухи, а также не отреагировал на обрушившийся на него поток негатива.

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Автор: 14 января 2021, 09:09 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Все эти "искренне негодующие" в соцсетях - семейка фрискесов и проплаченные ею товарищи. Какими бы ни были отношения Шепелева с покойной Жанной, отец он прекрасный. И правильно делает, что ограждает Платона от общения со стервятниками вроде дедули фри.
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