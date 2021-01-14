"Фу, мерзость!": Шепелеву плюнули в лицо после скандала с наследством Фриске

Недавно в Сети появилась новость о том, что Дмитрий Шепелев намерен продать долю квартиры несовершеннолетнего сына Платона, которая досталась ему после смерти певицы Жанны Фриске. На просторах Интернета вспыхнул настоящий конфликт.



Считается, что элитное жилье исполнительница приобрела задолго до встречи с журналистом. По словам близкого друга покойной Влада Лисовца, Жанна делала квартиру под себя, все тщательно подбирала. Он уверен: все дело в непорядочности Дмитрия Шепелева.

Участвует в противостоянии и отец Фриске. Он заявил, что не пустит никого в квартиру, пока Платону не исполнится 18 лет. Владимир считает, что отец использует сына, так как ему не нужно ничего, кроме денег звезды.

Казалось бы, на этом все громкие высказывания в СМИ пока закончились, но в игру вступили комментаторы. Под каждой статьей, освещающей ситуацию, оставлено большое количество громких мнений. Серьезная критика Дмитрия Шепелева не обошла стороной и сайт "Дни.ру".

Несмотря на то, что некоторые уверены, что Дмитрий не может совершить подобный поступок даже по закону, большинство пользователей настроены крайне негативно. "Шепелев боится, вдруг ребёнок скоро подрастет и всё узнает, тогда Шепелеву будет совсем плохо по деньгам", "То, что Шепелев – подонок, известно каждому здравомыслящему человеку. За Платона он так ухватился исключительно ради денег", "До чего же мерзкий тип!", "Шепелев– подонок, жил с Фриске ради своей раскрутки", "Мутный Шепя все краше и краше", "Это чмо из лихих 90-х", – возмущались читатели портала.

Некоторые предпочли обратиться к самому ведущему. Один гость был настолько поражен новостью, что заявил, что готов плюнуть Шепелеву в лицо: "Дмитрий, плюю вам в лицо за этот бесчестный поступок! Фу, мерзость!".



Заявленные намерения Шепелева настолько не пришлись по душе пользователям, что они отправились в его "Инстаграм" и начали осыпать его гневными мнениями под последним постом о продуктивности. "Не человек который поступает так, пытаясь продать то что не принадлежит ему. Просто не человек, и надо чтобы это сказывалось на его рейтинге", – осудила его одна женщина. "Доля в квартире – это сына, а не Ваша, Дмитрий!!! Так пусть он и распоряжается ею при достижении определенного возраста", "Вам не стыдно осквернять память Жанны? И лишать ребёнка памяти о маме? Это его доля в квартире", –писали люди.

Напомним, сам Дмитрий Шепелев пока никак не прокомментировал слухи, а также не отреагировал на обрушившийся на него поток негатива.