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Копия Брухуновой: Петросяну прочат роман с новой помощницей

Копия Брухуновой: Петросяну прочат роман с новой помощницей

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Антон Беккужев

Антон Беккужев блогер

 Журналист, телевизионный эксперт, ведущий реалити-шоу «ДОМ-2. Остров любви» на ТНТ
Личная жизнь 75-летнего Евгения Петросяна бьет ключом. После развода с Еленой Степаненко юморист нашел утешение в объятиях Татьяны Брухуновой, которая долгое время работала его ассистентом и концертным директором. К слову, девушка моложе Петросяна на 45 лет.
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Недавно 30-летняя Брухунова впервые стала мамой и подарила Евгению Вагановича сына. Сейчас Татьяна находится в декрете, а место помощницы юмориста заняла новая сотрудница – Александра Скобцова. Публика тут же стала сравнивать Скобцову и Брухунову, которые похожи как две капли воды.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

А некоторые и вовсе стали судачить о том, что Александра может отбить Петросяна у новой жены, мол, Татьяна рискует повторить судьбу Елены Степаненко. Может быть, эффект бумеранга действительно настигнет Брухунову, ведь Евгений Петросян пусть и немолодой, но еще тот лакомый кусочек для юных обольстительниц. Напомню, что при разводе со Степаненко состояние юмориста оценили в полтора миллиарда рублей.

Уверен, что об Александре Скобцовой мы услышим еще не раз. Если девушка является карьеристкой и ради своего личного счастья и благополучия готова идти по головам, то она однозначно будет делать попытки стать новой музой Петросяна. Другой вопрос, поддастся ли на такие возможные уловки сам Евгений Ваганович. Конечно, мужчине стоит быть осторожным со своими юными спутницами. Всем нам известен пример Армена Джигарханяна, отношения которого с Виталиной Цимбалюк-Романовской ничем хорошим не закончились. А ведь они с Виталиной тоже долгое время говорили о семейном счастье и гармонии. Точно так же, как сейчас Петросян и Брухунова.

Но лучше обезопасить себя юридически: юмористу не стоит пренебрегать брачным контрактом и заранее позаботиться о том, чтобы при возможном разделе имущества не остаться с носом. Но все же хочется верить, что в свои 75 лет легенда эстрады остепенился и завершил список любовных побед. Надеюсь, что имя Евгения Петросяна в будущем мы будем связывать не с очередными скандалами личной жизни, а с яркими выступлениями и новыми концертами.

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Автор: 12 декабря 2020, 22:03

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