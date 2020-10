"Вся эта история им интересна": скандал с изменой назвали выгодным Королевой и Тарзану

Скандал с участием Наташи Королевой и Тарзаном случился в начале осени, однако до сих пор страсти не утихают – появляются все новые и новые подробности. У поклонников появляется все больше уверенности в том, что на самом деле измена и последующие события – пиар-акция в поддержку позабытых артистов. Телеведущий Антон Беккужев высказал свою точку зрения.



По мнению эксперта, ни для кого не секрет, что массовая аудитория обожает истории из частной жизни звезд шоу-бизнеса. Пресловутые "скандалы, интриги, расследования" всегда собирают огромное число зрителей у экранов. "Чего уж греха таить, я как ведущий скандального и самого продолжительного реалити-шоу в истории телевидения знаю это не понаслышке", – заявил ведущий программы "Дом-2".

По словам Антона Беккужева, людям всегда было и будет интересно: кто с кем расстался, развелся, поженился и так далее. "Не вижу ничего удивительного в том, что история об измене Тарзана стала столь обсуждаемой – это вполне закономерно", – отметил ведущий. Эксперт считает, что нет ничего удивительного в том, что многочисленные ток-шоу стали посвящать эфиры данной теме, ведь зрителю это интересно, а телевидение, в первую очередь, работает для зрителя.

"Больше всего меня поражает реакция Королевой и Тарзана. Это публичные люди, которые находятся в шоу-бизнесе уже не первый десяток лет", – говорит Антон Беккужев. По словам звезды, таковы законы жанра: если ты публичный человек, каждую деталь твоей жизни будут обсуждать и рассматривать под микроскопом. Это часть профессии, и если ты выбрал такой путь, глупо от этого отпираться.

"Уж кому, как ни Королевой это знать, ведь публика многократно обсуждала все громкие события ее личной жизни: две свадьбы, развод, роды. Причем сама Наташа, кстати, была не против", – считает ведущий "Дома-2".

Андрея Малахова Антон Беккужев называет настоящим профессионалом с большой буквы. "Я неоднократно бывал на его программах в качестве приглашенного гостя и эксперта и знаю, на каком высоком уровне работает этот журналист", – говорит ведущий. "Считаю истинным профессионализмом, когда ты не ставишь личные отношения выше рабочих. Несмотря на дружбу с Королевой, Андрей снял объективную программу на актуальную тему, в которой качественно рассмотрел все подробности истории. Без грязи и желтизны", – отметил эксперт.

По мнению Антона Беккужева, если бы Королева и Тарзан хотели приостановить эту историю с изменой, то как минимум сами бы не давали никаких интервью и просто игнорировали СМИ. Однако и Тарзан с завидной регулярностью выкладывает видеообращения в своем Инстаграме, и Королева с радостью восседает на интервью у Ксении Собчак. "А это значит, что вся эта история им интересна. Как говорится, show must go on", – делится Антон Беккужев.