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"Грешно быть такой красивой!": 62-летний телеведущий "облизал" жену Петросяна

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Брухунова поразила народ новым имиджем. Молодая супруга юмориста покорила своим образом не только поклонников, но и известного историка моды Александра Васильева.
прочитано 951 раз

Татьяна Брухунова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте кадры из новой фотосессии. На фото она предстала в длинном черном в клетку платье. Элегантный образ дополнили сумочка и черная шляпа, а также сапоги с золотой цепью.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Известно, что в обычной жизни избранница 75-летнего Евгения Петросяна одевается не столь изысканно, почти не пользуется косметикой и носит очки. Но ради красивых кадров Татьяна Брухунова сделала исключение.

Поклонники пришли в восторг от преобразившейся молодой матери и отметили, что ей очень идет макияж. В комментариях к посту девушки комплименты написали не только рядовые фолловеры, но и ведущий шоу "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев.

Эксперт по стилю остался в восторге от внешности молодой жены Евгения Петросяна и "облизал" ее лестным комплиментом. "Танечка! Грешно быть такой красивой!", – выразил свое восхищение Васильев.

Отметим, что Татьяна Брухунова давно перестала игнорировать негативные комментарии к своим публикациям. Она целенаправленно дает отпор всем недоброжелателям в словесной перепалке. Жена Петросяна призналась, что авторов хамских комментариев обычно блокирует в инстаграм-канале, чтобы они больше не могли выразить свое мнение на ее странице.

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Автор: 12 января 2021, 14:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Это ирония, не переживайте. Васильев еще из ума не выжил.
Гость
Ответить
Мне очень жаль за льстивые слова Васильева о красоте совсем некрасивого человека . Лесть явно не его конёк .
Гость
Ответить
Очень явная лесть у знаменитого историка моды .
Гость
Ответить
Побрехушка преобразилась?
Не смешите мои тапочки!
Была свинья, стала свинья в пряниках.))))))
Вот и все «преображения».
1

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