"Грешно быть такой красивой!": 62-летний телеведущий "облизал" жену Петросяна

Татьяна Брухунова поразила народ новым имиджем. Молодая супруга юмориста покорила своим образом не только поклонников, но и известного историка моды Александра Васильева.

Татьяна Брухунова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте кадры из новой фотосессии. На фото она предстала в длинном черном в клетку платье. Элегантный образ дополнили сумочка и черная шляпа, а также сапоги с золотой цепью.

Известно, что в обычной жизни избранница 75-летнего Евгения Петросяна одевается не столь изысканно, почти не пользуется косметикой и носит очки. Но ради красивых кадров Татьяна Брухунова сделала исключение.

Поклонники пришли в восторг от преобразившейся молодой матери и отметили, что ей очень идет макияж. В комментариях к посту девушки комплименты написали не только рядовые фолловеры, но и ведущий шоу "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев.

Эксперт по стилю остался в восторге от внешности молодой жены Евгения Петросяна и "облизал" ее лестным комплиментом. "Танечка! Грешно быть такой красивой!", – выразил свое восхищение Васильев.

Отметим, что Татьяна Брухунова давно перестала игнорировать негативные комментарии к своим публикациям. Она целенаправленно дает отпор всем недоброжелателям в словесной перепалке. Жена Петросяна призналась, что авторов хамских комментариев обычно блокирует в инстаграм-канале, чтобы они больше не могли выразить свое мнение на ее странице.

