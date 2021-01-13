"Начинает жизнь с нуля": отсидевший за убийство сын Ливанова порадовался за зека Ефремова

Как отметил Борис, его судебный процесс, к счастью, не превратился в шоу, как у Миши Ефремова. По его словам, он вообще отказывался от адвокатов, так как считал, что они лишь мешали и злили судью. Ливанов-младший уверен, что именно из-за правозащитников ему дали такой большой срок.
Наследник актера верит в то, что Михаил Ефремов действительно не помнит момент столкновения. "Могу сказать, что я тоже не помню, как все случилось", – отметил Борис. Сын Василия Ливанова заявил, что мозг блокирует травматичные воспоминания, чтобы психика не сломалась.
Бывший заключенный добавил, что в тюрьме абсолютно не имеет значения, кто твой отец. "Там человек начинает жизнь с нуля", – отметил Ливанов-младший. Мужчина в некотором роде даже рад за Михаила Ефремова, потому что у него есть время осознать свою вину и переосмыслить жизнь.
Сын Василия Ливанова заявил, что накануне драки, в которой он пырнул человека, подумывал о самоубийстве. Артист долгое время находился в депрессии. "Я никак не понимал вообще, какого фига я не востребован", – говорит Борис.
Бывший заключенный добавил, что не сочувствует Михаилу Ефремову. Он считает, что актер своими руками создавал все условия для того, чтоб с ним произошло нечто подобное. Сейчас у артиста есть шанс исправиться.
"Человек, который прошел тюрьму, будет до конца жизни радоваться, что трава около дома растет", – отметила наследник Ливанова.
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