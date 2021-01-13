"Начинает жизнь с нуля": отсидевший за убийство сын Ливанова порадовался за зека Ефремова

Борис Ливанов и Михаил Ефремов – представители выдающихся актерских династий. Однако их связывает и еще кое-что: оба стали виновниками гибели людей. В 2009 году наследник актера, сыгравшего Шерлока Холмса, в пьяной драке пырнул ножом человека, за что получил восемь лет колонии.

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