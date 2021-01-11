"Я вряд ли оправлюсь": Ефремов поставил на себе крест

Артист, отбывающий наказание за ДТП со смертельным исходом, написал покаянное письмо. Послание адресовано младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова – Валерию. Михаил Ефремов попросил у наследника водителя прощения и выразил соболезнования.
Актер отметил, что понимает чувства Валерия, ведь более 20 лет назад он сам лишился отца. По словам Ефремова, потеряв родителя, он ощутил как "рушится все то, на что можно было положиться".
Михаил Ефремов написал также, что после смертельного ДТП часть его жизни была закончена безвозвратно. Артист считает, что не сможет оправиться от трагедии. На собственном будущем он поставил крест. В актерство Михаил больше не вернется. Ефремов понимает, что ему придется столкнуться с переменами, однако не знает, хватит ли ему сил преодолеть их.
"Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии", – отметил Ефремов.
Звезда кино и сериалов призналась, что ежедневно вспоминает о погибшем Сергее Захарове. Артист молится за упокой души мужчины. Ефремов обещал помогать семье умершего, сообщает телеканал "360".
На письмо Михаила Ефремова отреагировал адвокат потерпевших Александр Добровинский. Защитник отметил, что в послании актер говорит только о себе – жалуется на душевные терзания человеку, которого лишил близкого. Хорошая ли это тактика – Добровинский не знает. Защитник сообщил также, что Валерий неоднозначно отреагировал на письмо актера.
Напомним, Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения. Артиста признали виновным в ДТП в центре Москвы.
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