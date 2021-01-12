Ставший пророческим для Ефремова сериал стартует на ТВ

Скоро на экраны выйдет сериал "Полет". В картине снялся актер Михаил Ефремов. Лента стала пророческой для артиста.

По сюжету сериала сотрудники строительной фирмы, отправляясь в командировку, приезжают не в тот аэропорт. Улетевший без героев самолет терпит крушение. Пережитый стресс и близость смерти заставляют персонажей задуматься и все переосмыслить.

Один эпизод сериала "Полет" – это одна история, раскрывающая героя. В картине появится актер Михаил Ефремов. Его персонажу, юристу Игорю Жабенко, посвящен второй эпизод теленовеллы. Жабенко – алкоголик, который пытается справиться с зависимостями. Однажды Игорь садится за руль нетрезвым…

В картине "Полет" также снялись Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Александр Робак, Евгения Добровольская, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Светлана Камынина и другие. Премьера ленты запланирована 25 января. Сериал покажут на телеканале ТНТ и видеоплатформе Premier.

Отметим, что сериал "Полет" снимался до смертельного ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. В тот роковой день артист, как и его герой из сериала, сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В итоге погиб курьер Сергей Захаров. Сегодня Ефремов отбывает наказание в колонии. Звезду кино приговорили к семи с половиной годам заключения.