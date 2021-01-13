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Начал заедать свое горе: голливудский актер превратился в 270-килограммового толстяка

Начал заедать свое горе: голливудский актер превратился в 270-килограммового толстяка

Брендан Фрейзер. Фото: Dave Starbuck/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
52-летний американский актер Брендан Фрейзер возвращается в большое кино. Звезда "Мумии" предстанет перед зрителем в новом фильме в шокирующем виде.
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Во всех прежних картинах артист играет подтянутого красавчика, но в новой ленте его ждет нелицеприятный образ. Брендан Фрейзер сыграет главную роль в фильме "Кит" (The Whale), который снимет режиссер Даррен Аронофски.

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Это будет картина о мужчине, ушедшем из семьи ради любовника-гея. Когда разлучник умер, главный герой начал заедать свое горе и в итоге превратился в толстяка весом в 270 килограммов. Он пытается воссоединиться со своей 17-летней дочерью, но примет ли она его, – неизвестно.

Отметим, что в последние годы о Брендане Фрейзере мало было слышно в Голливуде. Чаще он появлялся в сериалах, но большой роли так и не получил. Возможно, "Кит" станет его триумфальным возвращением. Ведь, не секрет, что современные западные тенденции поддерживают сексуальных меньшинств и бодипозитив.

Брендан Фрейзер – американский и канадский актёр театра, кино и телевидения, продюсер. Наиболее известен по роли Рика О’Коннелла в трилогии фильмов "Мумия", а также по фильмам "Взрыв из прошлого" и "Джордж из джунглей", а также ролями в фильмах "Ослепленный желаниями" и "Столкновение".

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Автор: 13 января 2021, 12:44 Источник: Variety ✓ Надежный источник

комментарии

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Гость
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Обожаю этого актера! Успеха тебе, Брендан и всего наилучшего!
Гость
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Обожаю этого актера! Успеха тебе, Брендан и всего наилучшего!
Гость
Ответить
Обожаю этого актера! Успеха тебе, Брендан и всего наилучшего!
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