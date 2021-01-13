Начал заедать свое горе: голливудский актер превратился в 270-килограммового толстяка

Во всех прежних картинах артист играет подтянутого красавчика, но в новой ленте его ждет нелицеприятный образ. Брендан Фрейзер сыграет главную роль в фильме "Кит" (The Whale), который снимет режиссер Даррен Аронофски.
Это будет картина о мужчине, ушедшем из семьи ради любовника-гея. Когда разлучник умер, главный герой начал заедать свое горе и в итоге превратился в толстяка весом в 270 килограммов. Он пытается воссоединиться со своей 17-летней дочерью, но примет ли она его, – неизвестно.
Отметим, что в последние годы о Брендане Фрейзере мало было слышно в Голливуде. Чаще он появлялся в сериалах, но большой роли так и не получил. Возможно, "Кит" станет его триумфальным возвращением. Ведь, не секрет, что современные западные тенденции поддерживают сексуальных меньшинств и бодипозитив.
Брендан Фрейзер – американский и канадский актёр театра, кино и телевидения, продюсер. Наиболее известен по роли Рика О’Коннелла в трилогии фильмов "Мумия", а также по фильмам "Взрыв из прошлого" и "Джордж из джунглей", а также ролями в фильмах "Ослепленный желаниями" и "Столкновение".
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