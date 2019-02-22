Голливудский секс-символ шокировал постаревшим видом

Известный американский актер Брендан Фрейзер давно перестал быть похож на своего героя Рика О'Коннела из трилогии фильмов "Мумия". На этой неделе папарацци засняли звезду во время прогулки по Нью-Йорку. Фотографии, опубликованные в Сети, шокировали пользователей.



В минувший понедельник актер был замечен в округе Уэстчестер. Для выхода в свет Брендан Фрейзер примерил серую футболку, красную фланелевую рубашку в клетку и ковбойскую шляпу. Снимки, сделанные фотографами, разочаровали поклонников. Они заметили, что любимый актер сильно постарел и утратил прежнюю физическую форму.

На данный момент артист продолжает принимать участие в различных кино– и телепроектах. Недавно он исполнил роль в сериале "Роковой патруль", основанном на приключениях команды супергероев из Вселенной DC Comics, созданной Арнольдом Дрейком и Бобом Хани. Брендан Фрейзер озвучил Стального Клиффорда – робота с человеческим разумом. Персонаж присоединяется к команде героев, чтобы спасти человечество. Премьера проекта состоялась 15 февраля этого года.

В недавнем интервью изданию Variety артист рассказал, как ему удается не отставать от переменчивого Голливуда. "Я люблю работать в непростых условиях. Я знаю, что индустрия меняется. Она изобрела себя заново несколько раз, пока я был ее частью. Она всегда находится в поиске нового и захватывающего материала". Брендан Фрейзер добавил, что доволен своей карьерой и не жалеет о пройденном пути.