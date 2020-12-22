"Нужен умный мужик": обиженная дочь певицы Славы пожаловалась на неудачи в личной жизни

Дочери певицы Славы 21 год. Не так давно она начала свою музыкальную карьеру под псевдонимом "Мамина дочка" и стала яркой блондинкой. Сейчас девушка является студенткой престижного театрального училища.

Саша часто жалуется на материальное положение, так как совмещать учебу с работой у нее пока не выходит. По словам дочери певицы, сейчас она живет на 70 тысяч в месяц, хотя ей хотелось бы иметь около миллиона рублей на собственные нужды.

Однако недавно в шоу "Дымоход" на YouTube девушка рассказала о своем образе. По подсчетам создателей канала, общая стоимость наряда составила практически 500 тысяч рублей. Как известно, не в деньгах счастье: Саше патологически не везет в любви.

Дочь певицы рассказала, что сейчас сделала ставку на учебу. "Я – человек свободный, одинокий". Она пожаловалась, что в отношениях ее преследуют неудачи: "Что ни отношения, то драматический конец. Одни дураки попадаются. Нужен умный, ответственный мужик, а не тот, кто в лицо врет", – поделилась Саша.

Напомним, бывший молодой человек начинающей артистки оказался страшным абьюзером. Он ограничивал ее во всем, бесконечно доводил до слез и оскорблял. Их отношения совпали с выпускным классом дочери Славы. "Когда я приняла решение заканчивать все это, он меня просто морально уничтожил. Обзывал матом, говорил, что я ничтожество, никчемная, что у меня ничего никогда не получится. Да и его внимания я не стою", – вспоминала девушка.

