"Предложение руки": забывший дорогу на могилу Фриске Шепелев готовит подарок новой пассии

С Екатериной Тулуповой журналиста познакомили дети. Платон и дочь дизайнера Лада ходили вместе в один садик. Ребята сильно привязались друг к другу, а затем и их родители стали много общаться.
Жанны Фриске не стало в 2015 году. Отношения с новой девушкой Дмитрий Шепелев начал в 2017-м, а уже через два года пара решила жить семьей. Влюбленные много времени проводят вместе – телеведущий даже старается поменьше работать, чтобы успевать домой к ужину.
В личном блоге артист спросил у подписчиков, что же можно подарить женщине, у которой все есть. Вероятно, Дмитрий Шепелев готовит для своей возлюбленной сюрприз к Новому году, однако не знает, чем можно ее порадовать. Поклонники тут же предложили свои варианты.
"Предложение руки (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Подари ей ребенка ????пусть она станет мамой", "Ювелирное украшение -много не бывает", "Точно не вещь. Положительные эмоции. Например полет на воздушном шаре, тандем прыжок с парашютом или плавание с дельфинами в океанариуме", "Подарите другой девушке , которой нужна что нибудь!", "Банально, но очень душевно – два велосипеда (для любимой и для себя). Вместе кататься", – написали в комментариях.
Ранее журналистам удалось выяснить, что Дмитрий Шепелев не приходит на могилу к Жанне Фриске. Артист последний раз показывался на кладбище четыре года назад, а сын Платон ни разу так и не был у матери – ребенка даже не привели на похороны.
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