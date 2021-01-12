"От Харламова заразился": распухший Галустян ужаснул народ

Михаил Галустян в личном блоге опубликовал "постпраздничное" фото. Новый образ артиста шокировал поклонников, причем многие не сразу поняли, кто изображен на снимке.

На кадре актер не похож на себя – уж больно располнел. Заплывшие глаза, обвисшие щеки и "расплывшийся" нос напугали народ. Как отметил артист, ему пора завязывать с новогодними салатами, а то скоро он перестанет помещаться в кадр. "Все, хватит жрать. Пора заняться собой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранен. – Прим. ред.)", – заявил Михаил Галустян.

Поклонники с восторгом восприняли снимок актера. Многие тут же догадались, что перед ними фотошоп, поэтому решили поупражняться в остроумии. В комментариях под снимком подписчики заявили, что Михаила Галустяна просто покусал Гарик Харламов, который после развода с Кристиной Асмус заметно поправился.

"Это ты от Харламова заразился, не стой с ним рядом", "Михаил Квадрат", "Можно Хагрида играть без грима", "Тебя укусил Харла", "Оу, оливье все -таки сделал свое черное дело", "Вот это кабина!", "Гаригустян Бульдог Харламов", "Мишаня давай худей", "Армянский Шуфутинский", "Дон Галустян", "Капец, походу и сосед был съеден", – написали в комментариях.

Напомним, 2020-й закончился для Михаила Галустяна не самым приятным образом. Накануне праздников артист свалился с коронавирусной пневмонией. Как оказалось, у звезды было поражено 20% легких, но, к счастью, тяжелых последствий удалось избежать.