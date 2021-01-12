"От недостатка ума": Бородина плюнула в неблагодарную Рапунцель

После закрытия шоу "Дом-2" многие участники стали негативно высказываться о проекте. Ксения Бородина особенно резко отреагировала на критику Ольги Рапунцель, которая ушла из реалити незадолго до окончания съемок.

По мнению экс-участницы, шоу закрылось именно из-за того, что она покинула проект вместе с мужем и детьми. Оля уверена, что последнее время только ее семья удерживала рейтинги передачи. Однако, несмотря на все старания Рапунцель, продюсеры все равно всячески унижали ее перед зрителями. Свою точку зрения экс-участница даже готова отстаивать в суде.

Ксения Бородина была удивлена подобной позицией звезды шоу "Дом-2". Она отметила, что не была в курсе иска Ольги Рапунцель. "Знаю одно: людям свойственно охреневать! От недостатка ума и воспитания", – считает телеведущая. Знаменитость назвала экс-участницу шоу неблагодарной, так как, по ее мнению, проект дал девушке все, о чем только можно мечтать.

Ведущая "Дома-2" отметила, что после закрытия реалити некоторые "звезды" остались без дела и теперь подают в суд, сидя в квартире, которую им подарили. Таким образом Ксения Бородина намекнула, что недвижимость, в которой сейчас проживает семья Ольги Рапунцель, досталась ей благодаря победе в конкурсе "Человек года".

Напомним, о закрытии программы стало известно в декабре 2020-го. Как сообщили представители ТНТ, "Дом-2" перестал быть рентабельным из-за возросшей конкуренции со стороны блогеров и других шоу. По слухам, реалити должно возродиться на другом телеканале, но пока точной информации по этому поводу нет.