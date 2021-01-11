"Схватилась за него, начала орать": Бородина чудом уцелела после встречи с чудовищем

Ксения Бородина в новогодние праздники отправилась вместе с семьей на Мальдивы. Телеведущая отметила, что острова ей не очень нравятся, однако она мечтала о "ленивом" отдыхе, поэтому выбор пал на это направление.

В личном блоге звезда рассказала, что накануне вместе с супругом решила поплавать с маской и трубкой. По словам знаменитости, на Мальдивах невероятно богатый подводный мир – прям как в мультфильме "Русалочка". Пара отправилась к ближайшему рифу, однако их ждал неприятный сюрприз.

Ксения Бородина рассказала, что заплыла довольно глубоко – даже дна не было видно. Вдруг муж закричал, что ей стоит быть осторожнее. Как оказалось, в нескольких метрах от артистки плавала акула! "Я схватилась за него, начала орать поплыли срочно обратно и пока мы плыли, я все время думала, как она ест мою ногу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала телеведущая.

Несмотря на то, что акулы, обитающие в рифах, не могут укусить человека, артистка перепугалась не на шутку. Ксения Бородина считает, что чудом уцелела после встречи с морским чудовищем.

Стоит отметить, что телеведущая активно рассказывает об отпуске на Мальдивах. Почти сразу после перелета у артистки появились проблемы со сном. Девушка отметила, что не собирается прибегать к помощи лекарств, чтобы нормализовать режим, так как год назад именно из-за таблеток у нее начались сложности с "засыпанием".