Оставит без наследства старшего сына: Алибасов обвинил молодую любовницу в измене

Не так давно мир российского шоу-бизнеса потрясла новость о разводе музыкального продюсера Бари Алибасова и вдовы Василия Шукшина – Лидии Федосеевой-Шукшиной. Потом любвеобильный Бари Каримович закрутил роман с массажисткой. И вот теперь из-за нее начался новый скандал.

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