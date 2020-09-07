"Бомба!": оголенная Канделаки взбудоражила народ

Звезда решила помодничать и продемонстрировала поклонникам новый образ. Наряд 44-летней знаменитости подчеркнул достоинства ее фигуры. Тина Канделаки решила приукрасить себя в честь Дня города Москвы.
Теледива выбрала раскрепощенную одежду для прогулки с собакой. Основу ее образа составили рваные голубые джинсы с ремешком и серый обтягивающий топ, который едва закрывает грудь. Поверх оголенного торса девушка набросила черный глянцевый жакет. Ноги телеведущая украсила бирюзовыми босоножками, а на голове она сделала аккуратный пучок. Наряд модница дополнила золотистыми сережками и черной сумкой-планшетом.
В новом стиле Тина Канделаки предстала перед камерой и поделилась кадром в своем инстаграм-канале. Поклонники были потрясены интригующим снимком и прокомментировали его. "Бомба!", "конечно крутой образ, вам очень идёт!", "Собранные волосы огонь", "Тинааааа вы невероятная", – выразились пользователи Сети.
Напомним, что Ксения Собчак публично оценила фигуру Тины Канделаки. Светская львица отметила, что у ее коллеги неидеальные формы и жир. Фанаты Тины Канделаки считают, что Ксения Собчак ей завидует.
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��"Самый красивый": раскрыта неожиданная связь Канделаки с сенатором Арашуковым Рауфа Арашукова арестовали по делу об убийстве прямо в зале заседаний Совета Федерации. Журналисты вспомнили, как Тина Канделаки называла его самым красивым. Подробности на @dniru������ Фото: www.globallookpress.com #канделаки #арашуков #сенатор #арест #дниру
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