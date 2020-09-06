"Он внутри": популярная актриса рассказала о посмертной связи с Олегом Табаковым

Легендарный Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. В театре, который он создал, продолжают играть талантливые артисты, радуя публику новыми постановками. Одна из ведущих актрис театра Олега Табакова Анна Чиповская заявила, что покойный художественный руководитель продолжает влиять на творчество артистов.
В интервью журналистам девушка поведала, что актеры, которые играют в театре Олега Табакова, не забывают его великого основателя. "Он создатель этого театра, и он внутри него, внутри нас. Все делается с оглядкой на то, что бы он сказал, что бы подумал.", – выразилась Анна.
Сейчас "Табакеркой" руководит Владимир Машков, которого назначили на должность после кончины Олега Павловича. По словам Анны Чиповской, действующий худрук полон позитивной и созидательной энергии и требует от труппы яркой сценической жизни на полную мощность. Актриса считает, что у Машкова богатая фантазия и нескончаемый багаж знаний о том, как выразить замысел постановок с помощью актеров. Девушка добавила, что Владимир бывает строгим и разочарованным, но случается это нечасто.
Напомним, что в августе 2018 года у Маруси Фоминой и Павла Табакова родилась дочка. Анна Чиповская стала крестной матерью внучки Олега Табакова.
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