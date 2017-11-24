Чиповская "выхолощена" из-за смерти ребенка

У актрисы после пережитого поднялась температура. Впустить такую драму в себя оказалось непросто.

В эфир НТВ 27 ноября выйдет самая ожидаемая премьера сезона – экранизация одного из недооцененных романов Алексея Толстого "Хождение по мукам". 12-серийный художественный фильм повествует о переломных для России событиях 1914–1919 годов. Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова и Анна Чиповская.

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Последней, кстати, роль Даши Булавиной далась с трудом. "Самой сложной была сцена смерти ребенка, – призналась Анна. – Я была совершенно выхолощена после нее, у меня поднялась температура, и остаток дня я спала. Слава богу, в тот день мне в график поставили только эту сцену, за что огромное спасибо Константину Худякову (главный режиссер проекта, автор фильма о театре "Успех" и экранизации "Матери Иисуса" Александра Володина. – Прим. ред.) и нашему второму режиссеру. Такие вещи очень непросто играть. Даже впускать в себя это непросто".

Поделилась актриса и своими взглядами на воспитание детей. "Мне тяжело смотреть на некоторых детей, которых таскают с кастинга на кастинг. Видно, что это не их выбор, просто мама или бабушка свои гештальты закрывают. Я спокойно отнесусь, если мой ребенок захочет быть артистом. Я поступлю, как моя мама. Мешать не буду, но и помогать тоже", – цитирует Чиповскую "Телепрограмма".