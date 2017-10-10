Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь

Впервые за семь лет существования бренда состоялось дефиле Maison Bohemique, а так же презентация осенней коллекции. Разумеется, столь значимое модное событие не смогли пропустить отечественные знаменитости. Показ посетили Алена Долецкая, Изольда Ишханишвили, Федор Бондарчук и Паулина Андреева и многие другие. Особое внимание привлекла актриса Анна Чиповская.

Актриса в своем черном сильно декольтированном платье, с ярким макияжем и гладко зачесанными волосами была по-настоящему роскошна. А вот артистка Юлия Снигирь, которая обычно не уступала Чиповской ни в красоте ни в яркости, предпочла минимальный макияж и почти не позировала фотографам.