"Был бурный роман": вскрылись сенсационные подробности отношений Табакова с известной актрисой

В середине декабря в Москве состоялась церемония вручения премии Lady Universe-2019. Мероприятие прошло в концертном зале Soulfullloft. Важное событие посетили такие знаменитости, как певица Анита Цой, актер Станислав Садальский и артистка Ольга Спиркина.
В беседе с корреспондентом Станислав Садальский рассказал, что состоит в близких отношениях с худруком Школы "Останкино-ТВ". "Она поведала мне тайны из своей прошлой жизни. Раскрывать все секреты не буду, скажу лишь, что касались они ее личных отношений с безвременно ушедшим Олегом Табаковым", – поделился актер.
Позднее близкая знакомая Ольги Спиркиной подтвердила, что в прошлом актриса действительно состояла в романтических отношениях с Олегом Табаковым. Она была одной из студенток ГИТИСа, где преподавал народный артист.
"У Ольги и Олега Палыча был бурный роман. Она училась на курсе Табакова в ГИТИСе, где он и выделил красавицу среди других студенток. Ни для кого не секрет, что Табаков всегда любил женский пол, и Оле он оказывал недвусмысленные знаки внимания", – приводит ее слова "Экспресс газета".
Напомним, Олег Табаков состоял в браке с заслуженный артисткой Людмилой Крыловой с 1959 по 1994 год. У пары есть двое детей: сын Антон и дочь Александра. Со второй супругой, актрисой Мариной Зудиной, Олег Табаков прожил более 20 лет. Жена подарила артисту двоих детей: сына Павла и дочь Марию.
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