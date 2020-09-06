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Вдова рассказала о последних месяцах жизни Клюева: он не мог говорить

Вдова рассказала о последних месяцах жизни Клюева: он не мог говорить

Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Клюев скончался 1 сентября на 77 году жизни. Близкие и коллеги простились с артистом. Вдова Виктория не представляет дальнейшей жизни без возлюбленного.
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Прощание с Борисом Клюевым прошло 4 сентября в Малом театре. На панихиде были замечены многие коллеги артиста.

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Борис Владимирович Клюев актер

Так, актриса Екатерина Волкова, которая на протяжении 10 лет снималась с Борисом Владимировичем в сериале "Воронины", призналась, что он был для нее вторым отцом. Клюев всегда давал советы, проявлял доброту и отзывчивость.

Вячеслав Гришечкин отметил другое качество артиста: "Он был бессеребренник во всем". Борис Владимирович никогда не заботился, сколько денег зарабатывал. Его не волновало количество съемочных дней.

Однако последние месяцы жизни были для звезды сериала "Воронины" тяжелыми. Виктория Клюева, которая прожила с артистом 45 лет, вспомнила, что супруг едва мог разговаривать, но все равно спешил на работу. Вдова считает, что Борис Владимирович – сильный человек.

Напомним, у Клюева был рак легких. Он боролся с онкологией два года. Актер принимал любой исход, поскольку считал, что прожил интересную и яркую жизнь.

Ранее "Дни.ру" подробно писали о прощании с Борисом Владимировичем. Любопытно, что Анна Фроловцева, которая 10 лет была экранной женой артиста по сериалу "Воронины", не присутствовала на панихиде.

Автор: 6 сентября 2020, 10:44 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

А где Галя? Экранную жену Клюева из "Ворониных" не заметили на прощании

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