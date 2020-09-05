"Гуманоид": представший почти без волос Богомолов вызвал недоумение

Муж Ксении Собчак сменил имидж. Поклонники шокированы количеством волос на голове Константина Богомолова.

Супруг светской львицы разместил в инстаграм-канале короткий видеоролик, на котором не сказал ни слова. Вместо пламенных речей Константин Богомолов решил продемонстировать фанатам новую стрижку, шагая по улице. В шутку мужчина заявил, что принял постриг.

Деятель искусства постригся после того, как закончились съемки кино. Стрижка выдалась достаточно короткой, режиссер лишился у парикмахера заметного количества волос. Смену образа подчеркнул выдающийся лоб мужчины, на фоне которого длина его локонов выглядит совсем скромной.



Фанаты сильно удивились преображением супруга Ксении Собчак. Далеко не всем понравились его изменения во внешности. "Вы с волосами лучше и моложе", "Да уж и смех и грех!", "Зачем так лыситься", "На любителя", "Гуманоид", – выразились подписчики Константина Богомолова.

Не осталась в стороне от комментаторов и супруга режиссера. " Ты *** какой красивый, конечно", – написала мужу Ксения Собчак, не стесняясь грубого слова. Пользователи Сети упрекнули телеведущую за смелое выражение с использованием мата.

Как писали "Дни.ру", доходы Ксении Собчак значительно превышают финансовые успехи ее супруга. Имущество Константина Богомолова тоже намного скромнее.



