Богатая Собчак заткнула за пояс Богомолова

Супруг Ксении Собчак, руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов продекларировал доходы семьи за прошлый год. Согласно документу, появившемуся на официальном сайте мэрии Москвы, он заработал 19 миллионов рублей, а его телеведущая – 185,8 миллиона.
Общественность узнала, что во владении Собчак три земельных участка общей площадью в три тысячи квадратных метров, большой дом в 482 квадратных метра, а также три просторные квартиры – две в Москве и одна в Санкт-Петербурге. Кроме того, на Ксению оформлен люксовый автомобиль Bentley Continental GT.
У Богомолова же имущество гораздо скромнее. Режиссер довольствуется двумя квартирами. Площадь каждой из них составляет примерно 80 квадратных метров. На этом все.
Напомним, Ксения и Константин зарегистрировали брак в конце 2019 года. Их свадьбу обсуждали многие. В ЗАГС возлюбленные приехали на катафалке, при этом венчались в храме, а также возлагали цветы к памятнику.
На этой неделе Собчак появилась вместе с Богомоловым на светском мероприятии – премьере фильма режиссера "Хороший человек". Телеведущая отметила, что тщательно подбирала наряд для этого случая, поскольку "кругом молодые и очень красивые актрисы".
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