"Кругом молодые и очень красивые актрисы": Собчак тревожно из-за Богомолова

Ксения Собчак посетила премьеру фильма Константина Богомолова "Хороший человек". Для выхода в свет скандально известная телеведущая хорошо подготовилась.

Ксения Собчак пришла посмотреть фильм, выбрав для выхода в свет светлый наряд: боди, атласную юбку длиной миди и пиджак. Завершила свой образ телеблондинка эффектной укладкой на голове и необычным красным крестом на шее. "На премьеру к Константину Юрьевичу всегда одеваюсь тщательно, опрятно. Звание "жены худрука" тревожно. Кругом молодые и очень красивые актрисы. Приходиться брать послушным характером и умением жарить котлеты!" – высказалась Ксения Собчак.

В кулуарах говорят, что телеведущая при любой возможности пользуется своим статусом жены известного режиссера. Она снялась в сериале "Содержанки", в проекте "Безопасные связи", а еще в многосерийном фильме "Хороший человек". Ксения Собчак и Константин Богомолов презентовали новую картину вместе с остальной съемочной группой. "Мне хотелось поработать вместе с мужем, чтобы он покричал на меня во время съемок – это так сексуально", – сказала на премьере гламурная блондинка.

В фильме Ксения Собчак сыграла роль предпринимательницы. Сериал "Хороший человек" основан на реальных событиях и заново переосмысливает историю "ангарского маньяка". Главную роль исполнила актриса Юлия Снигирь. Она сыграла роль следователя Евгении Ключевской.

Отметим, что артистка также посетила премьеру. В противоположность Ксении Собчак, Юлия Снигирь появилась перед публикой в черном наряде, с гладко зачесанными волосами. Примечательно, что муж, актер Евгений Цыганов, часто сопровождающий ее на светских мероприятиях, на сей раз не пришел с актрисой.