Народ набросился на солистку группы Little Big: увела Ильича!

Вокалист группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) заявил, что намерен развестись со своей женой Ирой Смелой (Tatarka) после четырех лет брака. Поклонники уверены, что артист закрутил роман с солисткой коллектива Соней Таюрской.

прочитано 170 раз