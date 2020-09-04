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Народ набросился на солистку группы Little Big: увела Ильича!

Народ набросился на солистку группы Little Big: увела Ильича!

Илья Прусикин и Соня Таюрская. Кадр youtube.com
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) заявил, что намерен развестись со своей женой Ирой Смелой (Tatarka) после четырех лет брака. Поклонники уверены, что артист закрутил роман с солисткой коллектива Соней Таюрской.
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В последний день лета Илья Прусикин и Ира Смелая опубликовали видео, в котором рассказали о причинах расставания. Выяснилось, что у артистов накопились претензии друг к другу. Кроме того, солист Little Big уделяет слишком много времени группе. Ире приходилось одной растить и воспитывать маленького ребенка.

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Но многие не поверили супругам. По предположению поклонников, Прусикин стал встречаться с Соней Таюрской из своего коллектива. Под публикациями девушки в "Инстаграм" пользователи Сети начали оставлять оскорбительные комментарии.

Народ не готов простить артистку за то, что она увела Ильича из семьи. "Только после долгих лет ты поймешь и поставить себя на ее (Иры – Прим.ред.) место!", – высказался подписчик.

Кроме того, что Прусикин и Таюрская работают вместе, нет оснований предполагать, что у них роман. Соня едва успевает отбиваться от недоброжелателей. "Люди ведут себя, как животные!", – сорвалась певица. Поскольку за инстаграм-аккаунтом следят родственники девушки, она попросила писать претензии в "директ".

Напомним, группа Little Big должна была отправиться на песенный конкурс "Евровидение" с композицией UNO в мае 2020 года. Но мероприятие отметили из-за пандемии коронавируса.

Автор: 4 сентября 2020, 21:29 Источник: Telegram-канал "Только никому..."
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