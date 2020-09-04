Народ набросился на солистку группы Little Big: увела Ильича!

В последний день лета Илья Прусикин и Ира Смелая опубликовали видео, в котором рассказали о причинах расставания. Выяснилось, что у артистов накопились претензии друг к другу. Кроме того, солист Little Big уделяет слишком много времени группе. Ире приходилось одной растить и воспитывать маленького ребенка.
Но многие не поверили супругам. По предположению поклонников, Прусикин стал встречаться с Соней Таюрской из своего коллектива. Под публикациями девушки в "Инстаграм" пользователи Сети начали оставлять оскорбительные комментарии.
Народ не готов простить артистку за то, что она увела Ильича из семьи. "Только после долгих лет ты поймешь и поставить себя на ее (Иры – Прим.ред.) место!", – высказался подписчик.
Кроме того, что Прусикин и Таюрская работают вместе, нет оснований предполагать, что у них роман. Соня едва успевает отбиваться от недоброжелателей. "Люди ведут себя, как животные!", – сорвалась певица. Поскольку за инстаграм-аккаунтом следят родственники девушки, она попросила писать претензии в "директ".
Напомним, группа Little Big должна была отправиться на песенный конкурс "Евровидение" с композицией UNO в мае 2020 года. Но мероприятие отметили из-за пандемии коронавируса.
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