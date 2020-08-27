Солист Little Big выпорол Ивлееву розгами и забрал у нее деньги

Илья Прусикин стал новым гостем шоу Насти Ивлеевой "З. Б. С. – Звезды, бабки, ставки". Солист Little Big стал первым участником, который выиграл все конкурсы и забрал деньги.

В рамках передачи знаменитостям нужно выполнять провокационные и порой даже опасные задания, которые придумывают зрители. В этот раз артистов вынудили кидаться друг в друга мягкими игрушками. Необходимо было целиться в лицо, которое прикрывали прозрачной стеклянной перегородкой. Главная задача – не моргать. Если участник зажмуривался, его бил разряд электрического тока.

На кону обычно стоят немаленькие деньги, и Илья Прусикин с блеском прошел все испытания, заработав дополнительные наличные. Настя Ивлеева была в шоке, так как не думала, что останется ни с чем. В итоге солист Little Big забрал призовой фонд в размере 150 тысяч рублей.

Звезда шоу "Орел и решка" проиграла все деньги, а затем ее ждало жесткое наказание. Девушку замотали в обои, как в популярной сцене из фильма "Операция Ы". Затем Илья Прусикин взял розги и с наслаждением отхлестал ведущую.

Впрочем, победа фронтмена Little Big была довольно предсказуема, так как на собственном канале он годами вел передачи, в которых всевозможным образом издевался над собой и друзьями. В выпусках "Треш-лото" ребята чего только не делали: прыгали в чаны с грязью, стреляли друг в друга шарами для пейнтбола и ели ногти.