Заявивший о разводе солист Little Big поведет жену в стрип-клуб

Днем 31 августа на видеохостинге "Ютуб" появилось видеообращение Прусикина и Смелой к поклонникам. Знаменитости рассказали, что у них накопилось много претензий. "Если бы мы остались вместе ради ребенка, мы бы были несчастливы", – подчеркнул Илья.
Солист Little Big уточнил, что причиной расставания стали его постоянные разъезды. Прусикин уделял слишком много внимания группе: записывал новые песни и участвовал в съемках клипов. Смелая же постоянно ждала его дома с малолетним ребенком на руках.
Бывшие влюбленные добавили, что остаются семьей до конца жизни. Они будут поддерживать дружеские отношения ради воспитания сына Добрыни. "Если у вас возникают какие-то обиды, обязательно разговаривайте", – дали ценный совет знаменитости.
В конце ролика Прусикин и Смелая обнялись и поздравили друг друга с разводом. Ира напомнила музыканту, что он обещал сводить ее в стрип-клуб, чтобы отметить расставание. "Я обещания держу", – сказал с улыбкой Илья.
Напомним, что будущие супруги познакомились в 2014 году. С тех пор они стали чаще появляться на публике вместе. Прусикин и Смелая зарегистрировали отношения в 2016 году. Спустя год у пары родился сын Добрыня.
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