"Люблю": Пугачеву сняли в объятиях известного певца на фоне слухов о разводе с Галкиным

В своем инстаграм-аккаунте исполнительница опубликовала свежую фотографию с Александром Буйновым. На снимке знаменитости крепко обнимают друг друга. "Саша Буйнов всегда в отличной форме. Люблю тебя", – подписала трогательный кадр Алла Пугачева.
Многие пользователи отметили, что артисты хорошо смотрятся вместе. "Какие красивые", "Вы все в прекрасной форме", "Какие же вы хорошие, здоровья вам", "Алла, вы тоже в форме, не отстаете от Буйнова", "Близкие люди, ближе уже не будет", – поделились мыслями восторженные поклонники.
Один из комментаторов предположил, что такой снимок может не понравиться мужу Примадонны – телеведущему и юмористу Максиму Галкину. "А Максим не ревнует?", – поинтересовался подписчик. "Я думаю, что он как раз и фоткал", – ответил ему другой пользователь.
Ранее в Сети распространились слухи о расставании Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным. Якобы артист стал меньше зарабатывать из-за пандемии коронавируса и больше не может исполнять все капризы Примадонны. Сами супруги предпочитают не комментировать эти данные.
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у артистки сейчас много состоятельных поклонников. По его словам, любой из этих ухажеров готов стать женихом Примадонны. "Да я бы и сам принял Примадонну к себе", – сказал возбужденный артист.
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