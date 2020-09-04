Дожили: ведущая "Дома-2" сравнила себя с Пугачевой

Артистка отвела в первый класс своих наследников – Лизу и Гарри. На линейку она Алла Пугачева пришла в необычном наряде. Для торжественного мероприятия певица выбрала одежду в молодежном стиле.
Ксения Бородина подержала выбор звезды. Ведущая телестройки считает, что Примадонна стала лучше одеваться. К слову, сама она 1 сентября отправила в школу старшую дочь Марусю. Но праздник омрачили комментарии хейтеров, осудивших девушку за слишком короткую юбку.
Ксения Бородина выложила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото с Аллой Пугачевой, сравнив свой образ с собственным. При этом она отметила, что россияне ее заклевали и начали учить жизни.
Напомним, шестилетних Лизу и Гарри зачислили в Первую московскую гимназию, ежемесячное обучение в которой обойдется Алле Пугачевой и Максиму Галкину в 160 тысяч рублей. Заниматься дети будут по международной программе обучения. К тому же забирать учеников в школу и отвозить их обратно до дома будет автобус с охраной.
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