Дожили: ведущая "Дома-2" сравнила себя с Пугачевой

Ксения Бородина высказалась о стиле Аллы Пугачевой. Она оправдала 71-летнюю певицу за молодежный образ, в котором та появилась на школьной линейке своих детей.

Артистка отвела в первый класс своих наследников – Лизу и Гарри. На линейку она Алла Пугачева пришла в необычном наряде. Для торжественного мероприятия певица выбрала одежду в молодежном стиле.

Ксения Бородина подержала выбор звезды. Ведущая телестройки считает, что Примадонна стала лучше одеваться. К слову, сама она 1 сентября отправила в школу старшую дочь Марусю. Но праздник омрачили комментарии хейтеров, осудивших девушку за слишком короткую юбку.

Ксения Бородина выложила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото с Аллой Пугачевой, сравнив свой образ с собственным. При этом она отметила, что россияне ее заклевали и начали учить жизни.

Напомним, шестилетних Лизу и Гарри зачислили в Первую московскую гимназию, ежемесячное обучение в которой обойдется Алле Пугачевой и Максиму Галкину в 160 тысяч рублей. Заниматься дети будут по международной программе обучения. К тому же забирать учеников в школу и отвозить их обратно до дома будет автобус с охраной.