"Да, понравилось": после слухов о романе на стороне Агутин рассказал о сексе втроем

Леонид Агутин и рэпер Недры стали новыми гостями шоу Максима Галкина "Музыкалити". В эфире программы речь зашла о "клубничке", и супруг Анжелики Варум шокировал зрителей подробностями личной жизни.

Как оказалось, музыкант однажды занимался сексом одновременно с двумя девушками. "Да, было. Наверное, понравилось", – уточнил артист. Правда не очень понятно, знает ли об этом жена, не исключено, что она даже участвовала в процессе. Однако певец предпочел оставить загадку.

Стоит отметить, что пару Леонида Агутина и Анжелики Варум считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе уже больше 20 лет, и за это время ни разу не попадали в громкие скандалы. Правда, во время вечеринки после "Кинотавра", который прошел пару недель назад, артиста заметили в компании неизвестной красотки.

Пара мило обнималась, а затем покинула мероприятие вместе. Личность девушки установить не удалось. Впрочем, скандала не получилось – Анжелика Варум и Леонид Агутин как ни в чем не бывало продолжили публиковать совместные снимки.

Стоит отметить, что во время "Музыкалити" артист сделал не одно провокационное заявление. Например, певец признался, что напивался до беспамятства и звонил бывшим девушкам. Также Леонид Агутин подтвердил, что посещал стриптиз-клубы, не уточнив, как давно это было – до свадьбы с Анжеликой Варум или после. При этом артист всегда говорит, что для него существует только одна муза – жена.