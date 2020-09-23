Агутин показал любимую женщину на фоне слухов про измену Варум

В Сети распространились слухи, будто Леонида Агутина застали на "Кинотавре" с другой женщиной. Певец предпочел не комментировать эти разговоры, зато показал возлюбленную.

Когда-то Леонид Агутин и Анжелика Варум считались одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. До тех пор, пока несколько лет назад на одном из музыкальных фестивалей артиста не сняли целующимся с какой-то женщиной. Узнавшая об этом Анжелика Варум собрала вещи и съехала от певца. Разразился жуткий скандал.

К счастью, супругам удалось помириться и снова сойтись. Однако общественность теперь крайне настороженно относится к действиям Леонида Агутина, когда тот оказывается на светских мероприятиях без жены. Вот, например, после того, как артист отметился на "Кинотавре" (вообще-то, в Сочи певец приехал снимать клип), снова поползли слухи о его неверности.

На сей раз якобы исполнитель до утра проторчал в ресторане с режиссером Резо Гигинеишвили, и к автомобилю ему помогла дойти некая молодая дама. Которая затем вместе с ним будто бы села в машину и уехала в неизвестном направлении.

И если Анжелика Варум никак не отреагировала на слухи, то Леонид Агутин опубликовал фотографию, на которой запечатлел себя с любимой женщиной. Ею оказалась его супруга. На снимке пара позирует на фоне деревьев и трав. "Та самая Болдинская осень, давно уже ставшая не просто периодом пушкинского вдохновения, а именем нарицательным, официально начинается в последний день августа, но только сегодня показалось во всей своей ностальгической красе.) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – подписал фотографию Леонид Агутин.

Подписчики сделали вывод, что таким образом артист дал понять, что Анжелика Варум не поверила слухам, а в их семейной жизни тишь да гладь.