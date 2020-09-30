Разин оплакивает смерть солиста "Ласкового мая"

Андрей Разин в личном блоге почтил память Михаила Сухомлинова, которого убили 27 лет назад. Артист погиб во время покушения на Юрия Шатунова.

Как отметил продюсер, юноша входил в "золотой" состав коллектива. Он и Сергей Ленюк стали первыми участниками группы в 1986 году. Правда, в 1991-м Михаил Сухомлинов покинул "Ласковый май" и занялся бизнесом. Дела у него шли вполне хорошо – за два года бывший солист заработал на собственную квартиру и несколько дорогих машин.

После ухода из группы парень продолжал поддерживать связь с Юрой Шатуновым. Осенью 1993 года ребята выходили из дома Михаила Сухомлинова, и на них напал безумный фанат. Поклонник покушался на жизнь солиста "Ласкового мая", но пуля досталась бизнесмену.

Андрей Разин заявил, что убийца до сих пор находится в психиатрической больнице, и он с ним встречался. По словам продюсера, смерть Миши до сих пор является раной на теле "Ласкового мая". Он поблагодарил неравнодушных за поддержку и отметил, что Сухомлинов навсегда останется в его памяти.

Напомним, в своих публикациях Андрей Разин часто негативно высказывается в сторону Леры Кудрявцевой, которая была супругой Сергея Ленюка. Он называет телеведущую проституткой и обвиняет во всех смертных грехах. Звезда намерена обратиться в суд для защиты чести и достоинства. По словам артистки, она за видела Андрея Разина всего лишь пару раз в жизни и не понимает его ненависти к себе.