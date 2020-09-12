Андрей Разин напророчил войну и голод

Музыкальный продюсер уверен, что уже в ноябре произойдут глобальные перемены. Изменения на мировой политической арене спровоцируют голод и человеческие потери.
Социальное бедствие произойдет на фоне обострения отношений между США и Китаем. Между станами начнется холодная война.
Неприятности, по мнению Разина, ожидают ряд европейских государств. В экономике этих стран будет застой, появятся внешние долги. Жители Старого Света столкнутся с повышением налогов и неравенством.
Человечество все больше и больше будут беспокоить проблемы окружающей среды. Изменения климата станет сложнее игнорировать. Также Андрей Разин предвидит технологическую революцию.
"Считаю что для нашей страны это только на пользу", – отреагировал на публикацию звезды пользователь Сети.
Как писали "Дни.ру", ранее музыкальный продюсер сообщил, что в смертях участников "Ласкового мая" есть нечто мистическое. Андрей Разин сказал, что уже восемь музыкантов, которые состояли в коллективе, покинули этот свет по разным причинам. Знаменитость видит закономерность, но боится ее признавать.
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