Андрей Разин напророчил войну и голод

Создатель группы "Ласковый май" заявил, что способен предсказывать будущее. Андрей Разин отметил, что его прогнозы всегда сбываются.

Музыкальный продюсер уверен, что уже в ноябре произойдут глобальные перемены. Изменения на мировой политической арене спровоцируют голод и человеческие потери.

Социальное бедствие произойдет на фоне обострения отношений между США и Китаем. Между станами начнется холодная война.

Неприятности, по мнению Разина, ожидают ряд европейских государств. В экономике этих стран будет застой, появятся внешние долги. Жители Старого Света столкнутся с повышением налогов и неравенством.

Человечество все больше и больше будут беспокоить проблемы окружающей среды. Изменения климата станет сложнее игнорировать. Также Андрей Разин предвидит технологическую революцию.

"Считаю что для нашей страны это только на пользу", – отреагировал на публикацию звезды пользователь Сети.

Как писали "Дни.ру", ранее музыкальный продюсер сообщил, что в смертях участников "Ласкового мая" есть нечто мистическое. Андрей Разин сказал, что уже восемь музыкантов, которые состояли в коллективе, покинули этот свет по разным причинам. Знаменитость видит закономерность, но боится ее признавать.