"Похабщина в стразиках!": 70-летняя Бабкина страшно оконфузилась перед гробом

Надежда Бабкина уже много лет работает защитником на программе Первого канала "Модный приговор". Казалось бы, постоянно видя чужие ошибки, певица не должна допускать своих. Однако, как известно, и на старуху бывает проруха...

У "Модного приговора" несколько девизов – "Мода – это язык свободы. О чем говорит ваша?", "По одежке встречают. А значит, и судят!" Поэтому пришедшую на похороны ведущего, режиссера, актера и педагога Михаила Борисова певицу Надежду Бабкину и судили по одежке. А заодно и считывали ее послание окружающим.

70-летняя народная артистка не нашла, видимо, в своем обширном гардеробе ничего уместнее для похорон, чем молодежную футболку с блестящими пайетками. А на ней призывная надпись – CALL ME. В переводе на русский язык – "Позвони мне" или "Позови меня". У гроба умершего от коронавируса Борисова эта фраза смотрелась на груди переболевшей Бабкиной, мягко говоря, двусмысленно...

И народ стал потешаться над артисткой. "Кроме девчачьей футболки с пайетками, больше ж в 70 лет нечего на похороны надеть... "Модный приговор" зато ведет", "Будет ждать звонка", "В черном, но с блестящими стразами", ""У меня нет слов... Неужели нет приличного платья? Видать на модном приговоре раздала", "На печальной морде стразики, на футболке пайетки, надпись на груди "позвони мне", "Похабщина с нарисованными бровями", "В каких футболках нынче бабушки на похороны ходят – загляденье!", "Наряженная как на тусу, а не на похороны", – юродствует пользователи соцсетей. Они считают весь облик скорбящей певицы комичным, образ – неудачным, стиль – противоречивым